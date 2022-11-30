Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал решение властей Германии не отправлять Киеву современное западное вооружение - системы ПВО Patriot и танки Leopard 2. По словам специалиста, их передача украинским властям означала бы повышение уровня вовлеченности Берлина в военный конфликт.





Танки Leopard, даже их старые модификации - это дорогие виды вооружений. Каждый танк обходятся Германии в несколько миллионов долларов. А стоимость комплексов Patriot исчисляется сотнями миллионов долларов, которых у Германии отнюдь не в избытке. И чтобы поставить комплексы на Украину, Германии пришлось бы их снять с вооружения. Они не лежат на складах в законсервированном виде, их количество ограничено. Patriot обеспечивают противовоздушную систему обороны Германии, пусть и ограниченную. Если их убрать или сократить их количество, то самой системы ПВО может не остаться. И Германии придется принимать решение: кто будет обеспечивать ей противовоздушную оборону? Канцлер Олаф Шольц понимает, что есть границы участия Германии в военных действиях на Украине . Эта граница пересекается достаточно тяжело, потому что это будет означать уже совершенно другой уровень вовлеченности Германии и эскалации военного конфликта.Танки Leopard, даже их старые модификации - это дорогие виды вооружений. Каждый танк обходятся Германии в несколько миллионов долларов. А стоимость комплексов Patriot исчисляется сотнями миллионов долларов, которых у Германии отнюдь не в избытке. И чтобы поставить комплексы на Украину, Германии пришлось бы их снять с вооружения. Они не лежат на складах в законсервированном виде, их количество ограничено. Patriot обеспечивают противовоздушную систему обороны Германии, пусть и ограниченную. Если их убрать или сократить их количество, то самой системы ПВО может не остаться. И Германии придется принимать решение: кто будет обеспечивать ей противовоздушную оборону? Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

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Аналитик подчеркнул, что поставки одной из сторон военного конфликта современных вооружений, таких как комплексы ПВО Patriot, всегда расцениваются как активное участие передающей оружие страны в противостоянии.

"В любом случае. Будь то Африка, Азия или какая-то другая часть планеты. Тем более если военный конфликт в Европе, в непосредственной близости от территории Германии", — отметил он.