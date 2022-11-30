Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал решение властей Германии не отправлять Киеву современное западное вооружение - системы ПВО Patriot и танки Leopard 2. По словам специалиста, их передача украинским властям означала бы повышение уровня вовлеченности Берлина в военный конфликт.
Аналитик подчеркнул, что поставки одной из сторон военного конфликта современных вооружений, таких как комплексы ПВО Patriot, всегда расцениваются как активное участие передающей оружие страны в противостоянии.
"В любом случае. Будь то Африка, Азия или какая-то другая часть планеты. Тем более если военный конфликт в Европе, в непосредственной близости от территории Германии", — отметил он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил готовность Берлина направить системы ПВО Patriot Польше, при этом выступив против их передачи Украине. Вместе с тем в конце октября сообщалось, что Германия отказалась поставлять немецкие танки Leopard 2, о чем ее просили киевские власти.