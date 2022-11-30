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WSJ: европейские лидеры винят США в энергетическом кризисе

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Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, вызванные украинским кризисом. Как пишет The Wall Street Journal, конфликт на Украине вдохнул новую жизнь в НАТО и спровоцировал бум в торговле и инвестициях между США и Европой.

Но после почти года единства европейские лидеры стали недовольны зависимостью ЕС от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности. США вмешались, чтобы заменить Россию в качестве одного из крупнейших поставщиков газа для континента, но их поставки сжиженного природного газа (СПГ) обходятся гораздо дороже, что создает нагрузку на производственную базу ЕС. Европа также нуждается в поддержке Вашингтона, чтобы укрепить свою оборону и избежать прямой конфронтации с Россией. Экономические и геополитические проблемы станут главными в повестке дня на встрече Макрона с Джо Байденом в Вашингтоне.

В немецком регионе объявили ЧП из-за энергокризиса

В немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия объявили чрезвычайное финансовое положение из-за энергетического кризиса, сообщает WDR. Объявление ЧП необходимо для того, чтобы регион мог взять новые кредиты.

«Мы находимся в рецессии, которая продлится в 2023 году», - заявил министр финансов федеральной земли.

Северный Рейн-Вестфалия особенно страдает от роста цен на энергию, потому что в регионе много энергоемких производств. Мюнхенский экономический исследовательский институт оценил экономический рост Северного Рейна-Вестфалии в третьем квартале в минус 2,8 процента - худшее значение среди немецких регионов.

«Разговор об оружии начистоту»

Массовые расстрелы, от которых страдает США, представляют собой «исключительно американскую смесь противоречий». Каждый новый шутинг ужасает и «все же вписывается в удручающе знакомый узор», пишет The Washington Post. Сообщества подсчитывают погибших - почти 50 человек в 600 инцидентах к ноябрю. Страна клянется почтить память жертв, а потом все это исчезает из заголовков.

В 2022 году в США в среднем происходило два массовых шутинга в день. В каждом случае были пропущены или проигнорированы предупреждающие знаки. Пугающая записка, которую стрелок из Walmart (нападение произошло в ноябре) оставил в своем телефоне, осуждая своих коллег и утверждая, что его телефон был взломан, позволяет предположить, что он был крайне нестабильным человеком. И все же он смог купить пистолет всего за несколько часов до того, как убил шестерых коллег в комнате отдыха. Все массовые расстрелы предотвратить невозможно, но это не оправдывает отказ от законов, которые могут хотя бы снизить потери, подчеркивает WP.

СМИ сообщили о падении доходов Twitter

Популярность Twitter среди европейских рекламодателей в этом году снизилась, пишет International Business Times со ссылкой на портал Platformer. СМИ ссылаются на данные аналитика по доходам Twitter, опубликованные в корпоративном мессенджере.

По его информации, доходы от рекламы Twitter в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке сократились на 15 процентов, а непосредственно заказы рекламы - на 49 процентов. Компания может потерять 15,7 миллиона долларов потенциальных доходов, что станет «катастрофой».

Экс-советник Пентагона: украинское государство будет разрушено

Бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил в своей статье для The American Conservative, что Украина стала «жертвой менталитета» американских политических и военных лидеров, считающих, что США должны вмешиваться во все конфликты. По мнению Макгрегора, в отсутствие критического всестороннего анализа национальной мощи и стратегических интересов России США преувеличили силу Украины.