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1 час назад

Индонезия продаст 100 островов на аукционе

Газета.Ru

Правительство Индонезии намерено выставить на аукцион архипелаг, в который входят более сотни небольших островов, сообщает The Guardian. Архипелаг "Заповедник Види", который расположен в "Коралловом треугольнике", будет выставлен на торги в Нью-Йорке с 8 по 14 декабря.

Индонезия продаст 100 островов на аукционе
Фото: Private Islands Inc.Private Islands Inc.

Общая площадь островов, входящих в архипелаг, составляет около 10 га. Он находится в 2,5 часах полета от международного аэропорта Бали.

По закону Индонезии иностранные граждане не могут приобрести острова в стране, однако у будущего владельца есть возможность приобрести долю в местной холдинговой компании.

От тех, кто намерен поучаствовать в торгах, требуется внести $100 тыс. залога в качестве доказательства серьезности своих намерений. Как отмечает издание, продажа архипелага уже вызвала обеспокоенность у защитников природы.

Строительство на этих островах может угрожать их экосистемам, включающим тропические и мангровые леса, и коралловым рифам, которые являются домом для обширной морской флоры и фауны. "Коралловый треугольник", в котором обитают более 700 видов кораллов, считается одним из наиболее биологически разнообразных регионов Земли.

Ранее сообщалось, что тюрьму "Кресты" в Санкт-Петербурге выставят на торги.

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