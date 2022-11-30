СБУ пришла с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатье

Сотрудники СБУ проводят обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре в селе Драчино в Закарпатской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Сообщается, что спецслужбы подозревают священников в использовании епархии как ячейки «русского мира». При этом отмечается, что во время обысков сотрудники СБУ фотографируются на фоне русских святынь.
Служба безопасности Украины уже не первый раз проводит обыски в украинских православных храмах. Так, контрразведывательные мероприятия были уже проведены на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области.
В ходе проверок было допрошено более 50 человек и найдена «пророссийская литература». Как сообщил митрополит Антоний, речь идет о пасхальных посланиях патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.