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1 час назад

СМИ: СБУ начала обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре

Елена Прошина

Сотрудники СБУ проводят обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре в селе Драчино в Закарпатской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

СБУ пришла с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что спецслужбы подозревают священников в использовании епархии как ячейки «русского мира». При этом отмечается, что во время обысков сотрудники СБУ фотографируются на фоне русских святынь.

Служба безопасности Украины уже не первый раз проводит обыски в украинских православных храмах. Так, контрразведывательные мероприятия были уже проведены на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области.

В ходе проверок было допрошено более 50 человек и найдена «пророссийская литература». Как сообщил митрополит Антоний, речь идет о пасхальных посланиях патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, а также книги, обличающие украинских раскольников.

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