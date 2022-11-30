Фон дер Ляйен раскрыла потери украинских военных в ходе спецоперации

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина с начала специальной военной операции потеряла более 100 тысяч военных. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

«По оценкам, на сегодняшний день убито более 20 000 мирных жителей и 100 000 украинских военных», — сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен предложила Международному уголовному суду создать специализированный суд при поддержке Организации Объединенных Наций для расследования и уголовного преследования «преступлений России».

Она также заявила, что ущерб, полученный Украиной от конфликта, вырос с €385 до 600 млрд. Фон дел Ляйен призвала создать фонд из замороженных в Европе активов Центрального банка России, которые составляют €300 млрд. Кроме того, были заморожены активы российских бизнесменов на сумму €19 млрд, эту сумму она также предлагает пожертвовать на восстановление Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.