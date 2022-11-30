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20 минут назад

Сенат США принял закон о защите однополых браков

Газета.Ru

Сенат США принял закон о защите однополых и межрасовых браков. Как сообщает CNN, документ позволит предотвратить возможную отмену этого права консервативными судьями Верховного суда.

Сенат США принял закон о защите однополых браков
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

В Сенате за законопроект проголосовал 61 человек: 49 демократов и 12 республиканцев. 36 республиканцев голосовали "против". Принятый Сенатом законопроект теперь должна принять палата представителей, а потом он будет отправлен на подпись президенту США. Ожидается, что палата представителей примет законопроект до конца года.

Глава Соединенных Штатов Джо Байден уже высказал поддержку законопроекту.

"Любовь есть любовь, а американцы должны иметь право жениться на человеке, которого любят", - говорится в заявлении Байдена.

Закон "Об уважении брака" не требует, чтобы все штаты легализовали однополые браки, однако он обязывает отдельные штаты признавать брак, заключенный в другом штате.

Новый закон также отменяет федеральный закон "О защите брака", принятый в 1990-е годы и отказывающий однополым парам в любых федеральных льготах. Право на брак между людьми одного пола было установлено в США на федеральном уровне в 2015 году решением Верховного суда по делу "Обергефелл против Ходжеса".

В случае, если Верховный суд отменит решение по этому делу, любой штат сможет принять закон о запрете однополых браков, но новый закон будет обязывать его признавать ЛГБТ-брак, который был заключен в другом штате.

Ранее республиканцы выступили в защиту права на однополые браки в США.

В мире,Джозеф Байден,Сенат США,
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