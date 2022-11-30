СБУ пришла с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатье

Сотрудники СБУ проводят обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре в селе Драчино в Закарпатской области, сообщили украинские СМИ.
Об этом издание «Страна.ua» сообщает в своем Telegram-канале.
По данным издания, СБУ опасается, что монастырь проверяется на «опасность использования» в качестве «очага Русского мира», а также места, где могут укрываться российские граждане.
Ранее на этой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ивано-Франковске.