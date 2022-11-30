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21 минуту назад

«Страна.ua»: СБУ пришла с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатье

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Сотрудники СБУ проводят обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре в селе Драчино в Закарпатской области, сообщили украинские СМИ.

СБУ пришла с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом издание «Страна.ua» сообщает в своем Telegram-канале.

По данным издания, СБУ опасается, что монастырь проверяется на «опасность использования» в качестве «очага Русского мира», а также места, где могут укрываться российские граждане.

Ранее на этой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ивано-Франковске.

В мире,СВО,СБУ,
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