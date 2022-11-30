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46 минут назад

Reuters: в Польше планируют обязать беженцев с Украины платить за жилье с будущей весны

Газета.Ru

В Польше хотят обязать украинских беженцев оплачивать проживание в предоставленном государством жилье, изменения могут вступить в силу с весны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на польских властей.

В Польше планируют обязать беженцев с Украины платить за жилье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Правительство страны приняло решение, согласно которому после 120 дней проживания в центрах коллективного размещения беженцы с территории Украины обязаны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания. Подчеркивается, что придется оплатить до 40 злотых (540 руб). за сутки.

В том случае, если украинские беженцы остаются больше 180 дней, то выплачивать потребуется 75% расходов, но не более 60 злотых (810 руб.) Предусмотрены послабления, когда не будет требоваться плата за жилье, в частности льготы коснутся беременных и тех, кто из-за болезни или возраста не способен платить. Новые правила начнут действовать с 1 марта будущего года.

Ранее в WP утверждали, что Польше после наплыва украинских беженцев зафиксирована рекордная заболеваемость ВИЧ .

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