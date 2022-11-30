В Польше зафиксировали рекорд по ВИЧ из-за наплыва украинских беженцев

В Польше выявили рекордное количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией - к концу октября их было 1910. Как сообщает Zdrowie, одной из причин стал наплыв украинских беженцев.

Предыдущий антирекорд был установлен в 2019-м - тогда за весь год было выявлено 1615 новых случаев.

Профессор Джоанна Зайковска, специалист по инфекционным заболеваниям Медицинского университета в Белостоке, объяснила, что из-за пандемии тестирование на ВИЧ было очень ограниченным: с одной стороны, сами пациенты не обращались к врачам, а с другой, многие диагностические пункты не работали. Это привело к гораздо более низкому уровню выявления.

В 2022-м тестирование возобновилось. По мнению Зайковски, статистика по ВИЧ также выросла из-за притока украинских пациентов.

«К нам для продолжения лечения приезжает много граждан Украины. Мы сообщаем о них в департамент здравоохранения как о новых пациентах, поэтому они включаются в статистику новых случаев», - объяснила доктор Алдона Ковальчук-Кот из отделения инфекционных болезней Университетской клиники в Белостоке.