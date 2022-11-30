В Польше зафиксировали рекорд по ВИЧ из-за наплыва украинских беженцев

В Польше выявили рекордное количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией - к концу октября их было 1910. Как сообщает Zdrowie, одной из причин стал наплыв украинских беженцев.
Предыдущий антирекорд был установлен в 2019-м - тогда за весь год было выявлено 1615 новых случаев.
Профессор Джоанна Зайковска, специалист по инфекционным заболеваниям Медицинского университета в Белостоке, объяснила, что из-за пандемии тестирование на ВИЧ было очень ограниченным: с одной стороны, сами пациенты не обращались к врачам, а с другой, многие диагностические пункты не работали. Это привело к гораздо более низкому уровню выявления.
В 2022-м тестирование возобновилось. По мнению Зайковски, статистика по ВИЧ также выросла из-за притока украинских пациентов.
«К нам для продолжения лечения приезжает много граждан Украины. Мы сообщаем о них в департамент здравоохранения как о новых пациентах, поэтому они включаются в статистику новых случаев», - объяснила доктор Алдона Ковальчук-Кот из отделения инфекционных болезней Университетской клиники в Белостоке.
Ранее сообщалось, что в Польше также выросло количество новых случаев скарлатины, ветрянки и эпидемического паротита (свинка). С января по сентябрь 2021 года в стране выявили 1661 случай скарлатины, а за аналогичный период 2022-го - уже 6059. В случае с ветрянкой это 32 тысяч случаев против 130 тысяч. Медики также связывают это с низкими объемами тестирования в пандемию.