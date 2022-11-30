В Финляндии допустили продолжение переговоров с Турцией по вступлению в НАТО в 2023 году

Переговоры с Анкарой по поводу вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс вряд ли завершатся до конца 2022 года, Хельсинки готовы продолжить диалог в предстоящем году, сообщают «Известиям» со ссылкой на парламент Финляндии.

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Как заявил советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен, Хельсинки и Стокгольм хотели бы, чтобы ратификация была завершена как можно скорее. По его словам, послание Венгрии было четким: эта страна поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Будапешт пообещал одобрить его в начале 2023 года. При этом продолжаются консультации с турецкими властями на всех уровнях.

Политик отметил, что страны должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году. Советник подчеркнул, что в любом случае Финляндия и Швеция уже рассматриваются как страны, принадлежащие к сфере коллективной безопасности НАТО.