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44 минуты назад

В Финляндии допустили продолжение переговоров с Турцией по вступлению в НАТО в 2023 году

Елена Прошина

Переговоры с Анкарой по поводу вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс вряд ли завершатся до конца 2022 года, Хельсинки готовы продолжить диалог в предстоящем году, сообщают «Известиям» со ссылкой на парламент Финляндии.

В Финляндии допустили продолжение переговоров с Турцией по вступлению в НАТО в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

Как заявил советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен, Хельсинки и Стокгольм хотели бы, чтобы ратификация была завершена как можно скорее. По его словам, послание Венгрии было четким: эта страна поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Будапешт пообещал одобрить его в начале 2023 года. При этом продолжаются консультации с турецкими властями на всех уровнях.

Политик отметил, что страны должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году. Советник подчеркнул, что в любом случае Финляндия и Швеция уже рассматриваются как страны, принадлежащие к сфере коллективной безопасности НАТО.

29 ноября началась двухдневная встреча Совета стран Альянса на уровне глав внешнеполитических ведомств. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеции и Финляндии удалось добиться прогресса в получении одобрения Анкары на вступление в Североатлантический альянс. При этом отмечается, что этого недостаточно, и страны должны сделать больше.

В мире,Мевлют Чавушоглу,НАТО,
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