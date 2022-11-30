США займутся «укреплением демократических ценностей» в Северной Македонии

В Соединённых Штатах заявили о намерении выделить до $70 тыс. на проекты, связанные с «укреплением демократических ценностей», «борьбой с коррупцией» и «развитием связей между Северной Македонией и США». Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Фото: Gettyimages.ru © Pierre Crom Gettyimages.ru © Pierre Crom

Так, в документе отмечается, что американская сторона планирует предоставить финансирование выпускникам программ обмена для того, чтобы у них появилась возможность на практике применить «навыки», полученные в ходе обучения в Соединённых Штатах.

Участники инициативы должны будут обратить внимание на такие направления как «укрепление демократических ценностей», «продвижение принципов верховенства права», «борьба с коррупцией», «противодействие дезинформации», «содействие развитию отношений между Северной Македонией и США» и прочее.

Необходимые средства будущим подрядчикам предоставит «Инновационный фонд взаимодействия с бывшими участниками программ обмена». Общий объём бюджета — $70 тыс., размер одного гранта может варьироваться от $5 тыс. до $35 тыс.

Подать заявку на получение финансирования могут некоммерческие организации из Северной Македонии, например, ассоциации выпускников американских программ обмена.

«Проекты должны осуществляться группой из как минимум двух соответствующих организаций, которые непосредственно оказывают поддержку в достижении целей посольства США и его внешнеполитических задач, занимаются продвижением общих интересов и работают на пользу местных общин», — уточняется в описании гранта.

В ноябре сообщалось о намерении Соединённых Штатов выделить $150 тыс. на инициативу, которая «укрепит потенциал» выпускников американских программ обмена из Молдавии, расширит их участие в мероприятиях Госдепартамента, а также поможет им поделиться своими знаниями с заинтересованными сторонами «на благо граждан» республики.