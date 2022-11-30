США не увидели признаков ухода России с ЗАЭС

Власти Соединенных Штатов не видят каких-либо признаков, которые бы указывали на уход российской стороны с Запорожской атомной электростанции, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

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Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности президентской администрации Джон Кирби, Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг АЭС. При этом США не могут «определенно сказать», что наблюдается «массовое движение по уходу российской стороны со станции».

Кирби заявил, что данный объект не должен быть милитаризован, о чем Белый дом изначально призывал Москву. Политик повторил тезис администрации Джо Байдена о том, что электростанцией должен управлять Киев.

При этом Кирби отметил, что АЭС «не должна становиться военной целью», не уточнив, кто именно обстреливает данный объект.