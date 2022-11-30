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48 минут назад

В США заявили, что не увидели признаков ухода России с ЗАЭС

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов не видят каких-либо признаков, которые бы указывали на уход российской стороны с Запорожской атомной электростанции, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

США не увидели признаков ухода России с ЗАЭС
Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности президентской администрации Джон Кирби, Вашингтон внимательно следит за ситуацией вокруг АЭС. При этом США не могут «определенно сказать», что наблюдается «массовое движение по уходу российской стороны со станции».

Кирби заявил, что данный объект не должен быть милитаризован, о чем Белый дом изначально призывал Москву. Политик повторил тезис администрации Джо Байдена о том, что электростанцией должен управлять Киев.

При этом Кирби отметил, что АЭС «не должна становиться военной целью», не уточнив, кто именно обстреливает данный объект.

Ранее украинские военные после двухмесячного перерыва возобновили обстрелы Запорожской АЭС. По данным Министерства обороны России, 19-20 ноября Вооруженные силы Украины выпустили по станции как минимум 25 снарядов, один из которых попал в крышу спецкорпуса № 2, где находится на хранении ядерное топливо.

В мире,Джон Кирби,Джозеф Байден,Минобороны России,
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