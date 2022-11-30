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1 час назад

Экс-глава СДПГ Лафонтен: Шольц должен был призвать Байдена учитывать интересы РФ

Газета.Ru

Экс-министр финансов, бывший председатель Социал-демократической партии ФРГ Оскар Лафонтен заявил, что канцлеру Германии Олафу Шольцу необходимо было попросить президента США Джо Байдена учитывать интересы Москвы перед началом специальный военной операции (СВО) РФ на Украине.

Экс-глава СДПГ: Шольц должен был призвать Байдена учитывать интересы РФ
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Он сделал соответствующее заявление в интервью Westen. Как указал политик, перед эскалацией украинского конфликта были возможности для переговоров. По его словам, основная проблема состояла в том, что Соединенные Штаты "резко отвергли" требование РФ не размещать военные объекты на российской границе.

"В этом отношении ситуация была сложной. Здесь нужно задать вопрос федеральному канцлеру (Шольцу. — "Газета.Ru"). Не только ему, но и президенту Франции (Эммануэлю Макрону. — "Газета.Ru") и лидерам других стран Европы. Они должны были призвать американцев учитывать интересы безопасности России", — сказал Лафонтен.

Он считает, что в настоящее время многие политики осознают эту ошибку и признают, что в Европе не может быть мира без России.

Бывший министр также отметил, что ракеты не могут быть размещены на границе ядерной державы.

"В данном случае это американские ракеты с подлетным временем в несколько минут", — добавил он.

В начале февраля Путин заявлял, что НАТО и США проигнорировали центральные озабоченности России по гарантиям безопасности.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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