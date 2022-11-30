В США увидели риски уничтожения украинского государства

Новый этап российской специальной военной операции может привести к уничтожению украинского государства, говорится в статье полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора.

В статье для издания American Conservative он пишет, что уничтожение Украины может стать результатом агрессивной внешней политики президента США Джо Байдена. Военный привел в пример эмоциональную и морализаторскую речь политика весной в Варшаве, которая показала его готовность пожертвовать стратегической безопасностью.

По словам Макгрегор, в своей речи Байден показал, что следует принципу «пленных не брать», а это означает, что «исход следующей фазы конфликта уничтожит украинское государство», передает РИА «Новости».

Автор статьи считает, что это также приведет к разрушению остатков послевоенного либерального порядка.

Он не исключил возможность резкого сдвига в распределении сил и влияния в Европе, особенно в Берлине, – от Вашингтона в направлении Москвы и, в некоторой степени, Пекина.