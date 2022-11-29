Машины для отпуска Байдена сгорели на стоянке

Автомобили, арендованные Секретной службой для президента США Джо Байдена и его семьи во время отпуска на День благодарения, сгорели во время пожара на стоянке. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным канала, Байден вместе с семьей провел День благодарения и выходные на острове Нантакет в штате Массачусетс. Для них Секретная служба арендовала пять автомобилей: Chevy Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Ford Expedition и Jeep Gladiator. Все они сгорели на парковке в местном аэропорту на следующий день после отъезда американского лидера.

Отмечается, что причины пожара пока не известны.