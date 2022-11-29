В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
47 минут назад

Fox News: арендованные для отпуска Байдена машины сгорели на стоянке

Газета.Ruиещё 1

Автомобили, арендованные Секретной службой для президента США Джо Байдена и его семьи во время отпуска на День благодарения, сгорели во время пожара на стоянке. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Машины для отпуска Байдена сгорели на стоянке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным канала, Байден вместе с семьей провел День благодарения и выходные на острове Нантакет в штате Массачусетс. Для них Секретная служба арендовала пять автомобилей: Chevy Suburban, Ford Explorer, Infiniti QX80, Ford Expedition и Jeep Gladiator. Все они сгорели на парковке в местном аэропорту на следующий день после отъезда американского лидера.

Отмечается, что причины пожара пока не известны.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заглянул в окно к девочкам в ходе своего рабочего визита на остров Нантакет у восточного побережья Северной Америки. После того, как удивленные дети увидели главу Белого дома в своем окне, они сделали совместное селфи.

В мире,Джозеф Байден,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители