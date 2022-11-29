Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере

Представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в сфере пенсионного обеспечения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее правительство Украины разорвало соглашение с кабмином Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем двух стран. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. В мае Верховная рада Украины одобрила выход страны из трех соглашений, заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Украина окончательно вышла из СНГ еще в 2018 году, после чего постепенно разрывала некоторые соглашения и договоры с содружеством. Тем не менее, до признания Москвой независимости ЛНР и ДНР и начала военной операции России, Киев все еще сохранял часть договоренностей.