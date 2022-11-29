В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
57 минут назад

Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере

Газета.Ru

Представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в сфере пенсионного обеспечения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Осуществлен выход Украины из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, заключенного 13 марта 1992 года в Москве", - написал он.

Ранее правительство Украины разорвало соглашение с кабмином Российской Федерации о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем двух стран. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. В мае Верховная рада Украины одобрила выход страны из трех соглашений, заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Украина окончательно вышла из СНГ еще в 2018 году, после чего постепенно разрывала некоторые соглашения и договоры с содружеством. Тем не менее, до признания Москвой независимости ЛНР и ДНР и начала военной операции России, Киев все еще сохранял часть договоренностей.

В мире,Тарас Мельничук,Верховная Рада,Правительство Украины,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители