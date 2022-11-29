В США задумали призвать ЧВК «Вагнер» террористической структурой

Соединенные Штаты изучают возможность признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической структурой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В конце сентября предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК Евгений Пригожин признал, что создал группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».