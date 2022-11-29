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1 час назад

В США задумали призвать ЧВК «Вагнер» террористической структурой

Lenta.ruиещё 1

Соединенные Штаты изучают возможность признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической структурой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В США задумали призвать ЧВК «Вагнер» террористической структурой
Фото:  Igor Russak / Reuters Igor Russak / Reuters

Собеседники издания отметили, что данным вопросом занимается администрация президента США Джо Байдена.

В конце сентября предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК Евгений Пригожин признал, что создал группу, которую впоследствии назвали частной военной компанией «Вагнер». По словам бизнесмена, ЧВК была создана им весной 2014-го, «когда начался геноцид русского населения Донбасса».

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