Столтенберг назвал «единственный путь к миру» на Украине

НАТО считает единственным путем к долгосрочному миру на Украине постоянные поставки ей оружия. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.
«Парадоксально, но единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение военных поставок Киеву. В НАТО считают, что мира на Украине можно достичь, только если Россия не добьется победы», — сказал Столтенберг.
По его словам, на данный момент страны альянса обсуждают возможность передачи Киеву систем ПВО Patriot.
Также Столтенберг заявил, что НАТО признает стремление Украины присоединиться к альянсу, но главным его приоритетом в настоящий момент является «срочная помощь» стране, которая позволит ей «защитить себя и починить энергетическую инфраструктуру».