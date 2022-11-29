Эрдоган: Турция должна быть в центре нового миропорядка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что развитие Турции не остановить манипуляциями в СМИ и действиями террористов, и страна должна находиться в центре нового миропорядка. Его слова приводит агентство Andalou.

По его словам, развитие Турции не остановить «манипуляциями в СМИ и действиями пары террористов, противники Турции не смогут остановить развитие нашей страны».

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не будет отчитываться перед другими странами за военные операции в Сирии и Ираке. Политик также заявил о недопустимости поддержки другими странами РПК, «прикрывающихся на севере Сирии названиями PYD и YPG, а также называющих себя «Сирийскими демократическими силами».