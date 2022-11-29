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1 час назад

Минюст Грузии отреагировал на слухи о возможном отравлении Саакашвили

Илья Родин

Минюст Грузии предложил отбывающему наказание экс-президенту Михаилу Саакашвили пригласить в республику любого зарубежного специалиста для его лечения, рассказал на брифинге глава ведомства Рати Брегадзе. Об этом пишет ТАСС.

Минюст Грузии отреагировал на слухи об отравлении Саакашвили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Брегадзе подчеркнул, что Саакашвили может «пригласить любого врача любой зарубежной клиники, которой государство даст возможность подключиться к его лечению».

По словам министра, по закону невозможно удовлетворить просьбу бывшего грузинского лидера и вывезти его на лечение в другую страну, так как он отбывает наказание на территории Грузии.

Ведомство оперативно отреагировало на слухи о возможном отравлении экс-президента различными опасными веществами, уточнил Брегадзе.

Мать Саакашвили рассказала, что врачи выявили у политика интоксикацию ртутью

Чиновник пояснил, что Минюст обратился в Национальное бюро судебной экспертизы для проведения необходимых исследований. Он добавил, что Саакашвили отказался сдать анализы для проверки сведений об отравлении.

Кроме того, Брегадзе подтвердил информацию о том, что экс-президент «курит электронные сигареты».

Видный грузинский политик, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе предположил ранее, что Саакашвили спекулирует состоянием здоровья.

В мире,Ираклий Кобахидзе,Михаил Саакашвили,
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