Минюст Грузии отреагировал на слухи об отравлении Саакашвили

Минюст Грузии предложил отбывающему наказание экс-президенту Михаилу Саакашвили пригласить в республику любого зарубежного специалиста для его лечения, рассказал на брифинге глава ведомства Рати Брегадзе. Об этом пишет ТАСС.

Брегадзе подчеркнул, что Саакашвили может «пригласить любого врача любой зарубежной клиники, которой государство даст возможность подключиться к его лечению».

По словам министра, по закону невозможно удовлетворить просьбу бывшего грузинского лидера и вывезти его на лечение в другую страну, так как он отбывает наказание на территории Грузии.

Ведомство оперативно отреагировало на слухи о возможном отравлении экс-президента различными опасными веществами, уточнил Брегадзе.

Чиновник пояснил, что Минюст обратился в Национальное бюро судебной экспертизы для проведения необходимых исследований. Он добавил, что Саакашвили отказался сдать анализы для проверки сведений об отравлении.

Кроме того, Брегадзе подтвердил информацию о том, что экс-президент «курит электронные сигареты».