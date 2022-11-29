В НАТО де-факто признали причастность Украины к подрыву Крымского моста

Подрыв Крымского моста и ряд других атак на полуострове совершила Украины. Такое мнение в своей обзорной статье для «Вестника НАТО» высказали аналитики по военным вопросам Военного колледжа североатлантического альянса Пьер де Дрези и Андреа Джилли.

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Свой материал они назвали «Ядерное принуждение России на Украине».

«Мы знаем, что Киев уже использовал военную силу против целей в Крыму, включая атаки дронов на авиабазу и невостребованный, хотя и разрушительный удар по мосту через Керченский пролив, соединяющий полуостров с материковой частью России», — говорится в статье.

Аналитики уверены, что Россия «придает Крыму гораздо большее стратегическое значение, чем любой другой территории» Украины. По их мнению, это связано с «исторической ролью военно-морской базы Севастополя в качестве места базирования Черноморского флота».