Илон Маск повысил цены на интернет для украинцев

Компания Starlink, которая принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску , оповестила жителей Украины о повышении тарифов на интернет. Об этом сообщает телеканал «Звезда» .

«Месячная стоимость сервиса Starlink повысится с 60 до 75 долларов. Новая цена будет применяться для вашей подписки с 29 декабря 2022 года», – сказано в обращении компании.

При этом повышение цен затронуло не только стоимость самого интернета, но и оборудования. Антенна и терминал теперь будет стоить 700 долларов, хотя раньше они стоили всего 500. Недовольным пользователям из Украины в компании посоветовали пока отказаться от услуги.