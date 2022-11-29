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12 минут назад

Илон Маск повысил цены на интернет для украинцев

Елена Прошина

Компания Starlink, которая принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, оповестила жителей Украины о повышении тарифов на интернет. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Илон Маск повысил цены на интернет для украинцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Месячная стоимость сервиса Starlink повысится с 60 до 75 долларов. Новая цена будет применяться для вашей подписки с 29 декабря 2022 года», – сказано в обращении компании.

При этом повышение цен затронуло не только стоимость самого интернета, но и оборудования. Антенна и терминал теперь будет стоить 700 долларов, хотя раньше они стоили всего 500. Недовольным пользователям из Украины в компании посоветовали пока отказаться от услуги.

Ранее в компании Starlink решили ввести ограничения на использование интернета в дневные часы для частных клиентов в США и Канаде.

В мире,Илон Маск,
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