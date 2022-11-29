Пока вы не уснули: провал НАТО в переговорах с РФ и увольнение Кудрина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Столтенберг попытался оправдаться за провал в переговорах с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в ходе выступления в Бухаресте высказался об ответственности НАТО за провал переговоров с российской стороной перед началом специальной военной операции на украинской территории. По его словам, альянс и Украина никогда не угрожали РФ, и все разногласия планировали решать путем диалога. Трансляция выступления Столтенберга на форуме в Румынии велась на сайте Североатланического альянса.

Кудрин подтвердил увольнение из Счетной палаты

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин 29 ноября подтвердил, что подал заявление об увольнении. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Кудрин отметил, что проработал в госсекторе около 25 лет.

Германия не смогла найти замену российскому газу

В Германии заявили об отсутствии у ФРГ альтернативы газу из РФ

Германия до сих пор не имеет «реальных» альтернатив российскому газу. Об этом у себя в Twitter-аккаунте заявил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст.

Названа причина перерывов в ударах по инфраструктуре Украины

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, почему происходят перерывы в ударах по критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». По его словам, во время затишья Киев подвозит невосполнимые резервы, которые после этого уничтожаются ВС РФ. Такая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу.

Пермский стрелок выступил на суде с последним словом

Тимур Бекмансуров, устроивший массовую стрельбу в ПГНИУ, попросил заменить ему пожизненный срок на исправительные работы с возможностью заработка. Соответствующее заявление он сделал во время судебного заседания в Перми, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Молодой человек произнес свое последнее слово. Прокуратура же утверждает, что он представляет исключительную опасность для общества, в этой связи запросила лишение свободы пожизненно.

Звезда «Лиги обманутых жен» найдена мертвой в своей квартире

Московский "Театр Луны"

Актриса театра и кино Наталия Стешенко найдена мертвой в собственной квартире в центре Москвы. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники. Тело 37-летней женщины нашли в понедельник, 28 ноября, в доме на Ростовской набережной. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Обстоятельства происшествия уточняются.

Нефть Brent резко возросла в цене

Unsplash.com

В первой половине дня вторника стоимость нефти демонстрирует резкий рост после колоссального падения по итогам предыдущей сессии. Это следует из данных лондонской биржи ICE Futures. Цена январских фьючерсов на сорт Brent к 8:12 достигла $85,16 за баррель. Данный уровень на $1,97 (2,37%) превышает стоимость, которая наблюдалась к закрытию ($83,19 за баррель, снижение составило $0,44, или 0,5%).

Суд России пояснил, гда нельзя отбирать права у водителей

Pxhere.com

Конституционный суд (КС) РФ опубликовал постановление о проверке статьи 12.8 КоАП, которая предусматривает наказание водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщает Auto.ru, согласно документу, наличие в организме следов приема лекарств, которые не входят в перечень психотропных или наркотических, не может быть основанием для лишения водительских прав.

Швейцарские юристы отказались представлять Валиеву в CAS

t.me/kamilavalieva26official

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer, представлявшая ранее Камилу Валиеву на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) в феврале этого года на Олимпиаде в Пекине, больше не будет сотрудничать со стороной фигуристки. Об этом сообщил «Матч ТВ». Согласно информации телеканала, спортсменку будут представлять юристы из России.

Звезда «Аншлага» ответила на обвинения из-за отъезда в Израиль