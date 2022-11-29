В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
10 минут назад

Пока вы не уснули: провал НАТО в переговорах с РФ и увольнение Кудрина

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Столтенберг попытался оправдаться за провал в переговорах с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в ходе выступления в Бухаресте высказался об ответственности НАТО за провал переговоров с российской стороной перед началом специальной военной операции на украинской территории. По его словам, альянс и Украина никогда не угрожали РФ, и все разногласия планировали решать путем диалога. Трансляция выступления Столтенберга на форуме в Румынии велась на сайте Североатланического альянса.

Читать новость полностью

Кудрин подтвердил увольнение из Счетной палаты

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин 29 ноября подтвердил, что подал заявление об увольнении. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Кудрин отметил, что проработал в госсекторе около 25 лет.

Читать новость полностью

Германия не смогла найти замену российскому газу

В Германии заявили об отсутствии у ФРГ альтернативы газу из РФ

Германия до сих пор не имеет «реальных» альтернатив российскому газу. Об этом у себя в Twitter-аккаунте заявил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст.

Читать новость полностью

Названа причина перерывов в ударах по инфраструктуре Украины

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, почему происходят перерывы в ударах по критической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». По его словам, во время затишья Киев подвозит невосполнимые резервы, которые после этого уничтожаются ВС РФ. Такая стратегия рассчитана на долгосрочную перспективу.

Читать новость полностью

Пермский стрелок выступил на суде с последним словом

Тимур Бекмансуров, устроивший массовую стрельбу в ПГНИУ, попросил заменить ему пожизненный срок на исправительные работы с возможностью заработка. Соответствующее заявление он сделал во время судебного заседания в Перми, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Молодой человек произнес свое последнее слово. Прокуратура же утверждает, что он представляет исключительную опасность для общества, в этой связи запросила лишение свободы пожизненно.

Читать новость полностью

Звезда «Лиги обманутых жен» найдена мертвой в своей квартире

Московский "Театр Луны"

Актриса театра и кино Наталия Стешенко найдена мертвой в собственной квартире в центре Москвы. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на собственные источники. Тело 37-летней женщины нашли в понедельник, 28 ноября, в доме на Ростовской набережной. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Обстоятельства происшествия уточняются.

Читать новость полностью

Нефть Brent резко возросла в цене

Unsplash.com

В первой половине дня вторника стоимость нефти демонстрирует резкий рост после колоссального падения по итогам предыдущей сессии. Это следует из данных лондонской биржи ICE Futures. Цена январских фьючерсов на сорт Brent к 8:12 достигла $85,16 за баррель. Данный уровень на $1,97 (2,37%) превышает стоимость, которая наблюдалась к закрытию ($83,19 за баррель, снижение составило $0,44, или 0,5%).

Читать новость полностью

Суд России пояснил, гда нельзя отбирать права у водителей

Pxhere.com

Конституционный суд (КС) РФ опубликовал постановление о проверке статьи 12.8 КоАП, которая предусматривает наказание водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщает Auto.ru, согласно документу, наличие в организме следов приема лекарств, которые не входят в перечень психотропных или наркотических, не может быть основанием для лишения водительских прав.

Читать новость полностью

Швейцарские юристы отказались представлять Валиеву в CAS

t.me/kamilavalieva26official

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer, представлявшая ранее Камилу Валиеву на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) в феврале этого года на Олимпиаде в Пекине, больше не будет сотрудничать со стороной фигуристки. Об этом сообщил «Матч ТВ». Согласно информации телеканала, спортсменку будут представлять юристы из России.

Читать новость полностью

Звезда «Аншлага» ответила на обвинения из-за отъезда в Израиль

Российская юмористка Елена Воробей прокомментировала критику со стороны СМИ из-за отъезда в Израиль. Как сообщает «Лента.ру», в эфире израильской радиостанции «Первое Радио 89.1Fm» она призналась, что старается игнорировать подобные публикации. Как отметил ведущий, после информации о поездке Воробей в Израиль в ряде российских СМИ появились статьи о том, что звезда «Аншлага» якобы сбежала из страны. Юмористка призналась, что не обращает внимание на критику, «потому что невозможно жить с этим».

Читать новость полностью

В мире,Тимур Бекмансуров,Клаус Эрнст,Наталия Стешенко,Елена Воробей,Алексей Кудрин,Александр Сладков,Верховный суд,НАТО,Счетная палата,Бундестаг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители