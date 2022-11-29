Страны G7 договорились координироваться в расследованиях военных преступлений на Украине

"Это означает, что необходимо собрать сотни тысяч улик. Мы делаем это как государства G7 и как международный уголовный суд по всему миру", - отметил Бушман, уточнив, что доказательства должны собираться на юридическом уровне, чтобы их можно было использовать везде, в том числе в других юрисдикциях.