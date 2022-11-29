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57 минут назад

Страны G7 договорились координироваться в расследованиях военных преступлений на Украине

ТАСС

Министры юстиции стран Группы семи (G7) договорились на своей встрече о конкретных мерах, направленных на улучшение координации при проведении расследований "военных преступлений", совершенных на Украине. Об этом во вторник на пресс-конференции в Берлине заявил глава Минюста ФРГ Марко Бушман.

Страны G7 договорились координироваться в расследованиях военных преступлений на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это означает, что необходимо собрать сотни тысяч улик. Мы делаем это как государства G7 и как международный уголовный суд по всему миру", - отметил Бушман, уточнив, что доказательства должны собираться на юридическом уровне, чтобы их можно было использовать везде, в том числе в других юрисдикциях.

Кроме того, как указал министр, необходимы профессиональные следователи.

Глава Минюста Германии сообщил, что страны G7 планируют создать "сеть национальных контактных точек". По его словам, "все государства, принявшие участие в сегодняшней встрече, взяли на себя обязательство создать такой контактный пункт".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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