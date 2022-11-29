Страны G7 договорились координироваться в расследованиях военных преступлений на Украине

Министры юстиции стран Группы семи (G7) договорились на своей встрече о конкретных мерах, направленных на улучшение координации при проведении расследований "военных преступлений", совершенных на Украине. Об этом во вторник на пресс-конференции в Берлине заявил глава Минюста ФРГ Марко Бушман.
"Это означает, что необходимо собрать сотни тысяч улик. Мы делаем это как государства G7 и как международный уголовный суд по всему миру", - отметил Бушман, уточнив, что доказательства должны собираться на юридическом уровне, чтобы их можно было использовать везде, в том числе в других юрисдикциях.
Кроме того, как указал министр, необходимы профессиональные следователи.
Глава Минюста Германии сообщил, что страны G7 планируют создать "сеть национальных контактных точек". По его словам, "все государства, принявшие участие в сегодняшней встрече, взяли на себя обязательство создать такой контактный пункт".
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.