Молдавия определилась со своим членством в СНГ

Молдавия не планирует выходить из Содружества Независимых Государств, так как членство в этой организации не противоречит взятому руководством страны курсу на интеграцию в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску в интервью, которое опубликовал во вторник региональный молдавский портал NordNews.md.
"Молдавия приостановила участие в заседаниях СНГ, не участвует в регулярных встречах. Происходят и другие вещи, с помощью которых Республика Молдова четко сигнализирует о полном несогласии с тенденциями, которые наблюдаются на этом пространстве. Нашим абсолютным приоритетом, на который ориентируется вся наша внешняя политика, остается интеграция и присоединение к Европейскому союзу", - сказал Попеску.
Вместе с тем, он подчеркнул, что власти Молдавии "не планируют выходить из СНГ, членство в котором, с юридической точки зрения, не противоречит курсу на евроинтеграцию".
"Это противоречие носит скорее символический характер. Формальная принадлежность к постсоветскому пространству несет определенную символическую нагрузку, которая не нравится многим нашим гражданам", - пояснил глава МИД.
Ранее президент Майя Санду заявила, что руководство Молдавии заинтересовано в продолжении сотрудничества с СНГ несмотря на полученный в этом году статус кандидата в члены ЕС. По ее словам, правительство должно проявить прагматичность, чтобы получать преимущества от соглашений в рамках Содружества. Тем не менее, сама Санду не принимала участие в заседаниях в рамках СНГ.
На выборах 2021 года к власти в Молдавии пришла проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС), которая контролирует молдавский парламент и правительство. Летом нынешнего года в республике начались многотысячные акции протеста оппозиции и недовольных падением уровня жизни граждан. Их участники обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на выросшие в несколько раз цены на продовольствие, газ, электричество, рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в годовом выражении достигла 34%. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.