Молдавия определилась со своим членством в СНГ

Молдавия не планирует выходить из Содружества Независимых Государств, так как членство в этой организации не противоречит взятому руководством страны курсу на интеграцию в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску в интервью, которое опубликовал во вторник региональный молдавский портал NordNews.md.

"Молдавия приостановила участие в заседаниях СНГ, не участвует в регулярных встречах. Происходят и другие вещи, с помощью которых Республика Молдова четко сигнализирует о полном несогласии с тенденциями, которые наблюдаются на этом пространстве. Нашим абсолютным приоритетом, на который ориентируется вся наша внешняя политика, остается интеграция и присоединение к Европейскому союзу", - сказал Попеску.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что власти Молдавии "не планируют выходить из СНГ, членство в котором, с юридической точки зрения, не противоречит курсу на евроинтеграцию".

"Это противоречие носит скорее символический характер. Формальная принадлежность к постсоветскому пространству несет определенную символическую нагрузку, которая не нравится многим нашим гражданам", - пояснил глава МИД.

Ранее президент Майя Санду заявила, что руководство Молдавии заинтересовано в продолжении сотрудничества с СНГ несмотря на полученный в этом году статус кандидата в члены ЕС. По ее словам, правительство должно проявить прагматичность, чтобы получать преимущества от соглашений в рамках Содружества. Тем не менее, сама Санду не принимала участие в заседаниях в рамках СНГ.