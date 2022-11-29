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17 минут назад

«Второй киевский режим»: политолог раскрыл планы США на Тайвань

News.ru

США хотят сделать из Тайваня «второй киевский режим», который будет использоваться для давления на Китай также, как Украина используется для давления на Россию, рассказал «360» политолог Алексей Ярошенко. Так он отреагировал на новость о том, что ракетный крейсер США вошел в китайские воды у островов Наньша. Эксперт считает, что этот инцидент следует рассматривать как продолжение тайваньского кризиса, а также убежден, что Вашингтон пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Второй киевский режим»: политолог раскрыл планы США на Тайвань
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

США хотят сделать из Тайваня второй киевский режим и использовать его так же, как они используют киевский режим для давления на Россию, — так же использовать тайваньский режим для давления на Китайскую Народную Республику, — отметил Ярошенко.

Создание из Тайваня инструмента давления на Китай вписывается в стратегию США по ослаблению главных геополитических конкурентов — России и КНР, считает политолог. Он уточнил, что Штаты создают очаги нестабильности на границах своих соперников и поддерживают их.

Представитель южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли ранее заявил, что ракетный крейсер США Chancellorsville ранее незаконно вторгся в китайские воды у островов Наньшань. При этом американский флот опровергает заявление КНР о нарушении крейсером территориальных вод. Как сообщает официальный аккаунт 7-го флота в соцсетях, корабль прошел в соответствии с нормами международного права.

В мире,Тянь Цзюньли,Алексей Ярошенко,
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