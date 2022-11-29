«Второй киевский режим»: политолог раскрыл планы США на Тайвань

США хотят сделать из Тайваня «второй киевский режим», который будет использоваться для давления на Китай также, как Украина используется для давления на Россию, рассказал «360» политолог Алексей Ярошенко. Так он отреагировал на новость о том, что ракетный крейсер США вошел в китайские воды у островов Наньша. Эксперт считает, что этот инцидент следует рассматривать как продолжение тайваньского кризиса, а также убежден, что Вашингтон пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.