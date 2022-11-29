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31 минуту назад

Турция предложила расширить ЕС до границ с Россией

Ura.Ru

Евросоюз нужно расширить от Балкан до Грузии, затронув Украину и Молдавию. Такое мнение высказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция предложила расширить ЕС до границ с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Европейский Союз (ЕС) не консультировался с Турцией по Украине. Дух единства должен быть восстановлен для обеспечения безопасности в Европе. ЕС должен активизировать процесс расширения от Балкан до Грузии. В этом контексте Турция, Украина и Молдова также должны быть охвачены расширением», — приводит слова Чавушоглу турецкое издание Son Dakika Haberi.

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Украина, Молдавия и Грузия являются кандидатами на вступление в Евросоюз. Украине потребуются годы для вступления в ЕС, считает еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели. Канцлер Германии Олаф Шольц также ранее призывал расширить Евросоюз на восток.

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