Турция предложила расширить ЕС до границ с Россией

«Европейский Союз (ЕС) не консультировался с Турцией по Украине. Дух единства должен быть восстановлен для обеспечения безопасности в Европе. ЕС должен активизировать процесс расширения от Балкан до Грузии. В этом контексте Турция, Украина и Молдова также должны быть охвачены расширением», — приводит слова Чавушоглу турецкое издание Son Dakika Haberi.