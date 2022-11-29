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1 час назад

Норвегия потратит миллионы из-за взрывов на «Северных потоках»

Мария Иванова

Норвегия потратит 43 миллиона крон (4,3 миллиона долларов) на безопасность подводной нефтегазовой инфраструктуры после взрывов на «Северных потоках». Об этом сообщает Bloomberg.

Власти страны решили усилить безопасность цифровой инфраструктуры, необходимой для добычи нефти и газа.

В частности, Норвегия приобретет новую технологию, позволяющую выявлять угрозы подводным оптоволоконным кабелям и исследовать важные участки кабеля. Также средства пойдут на закупку оборудования, способного обнаруживать помехи GPS на норвежском континентальном шельфе.

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В сентябре на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В районе аварии были зафиксированы взрывы. В компании Nord Stream разрушения назвали беспрецедентными.

Швеция, Дания и Германия начали расследования, пообещав жесткий ответ на любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры ЕС. Каждая из стран ведет собственное расследование, объединять усилия они отказались.

В конце октября президент России Владимир Путин сообщил, что «Газпром» допустили до обследования мест взрывов. Сотрудники компании обнаружили две воронки глубиной три и пять метров.

«Это очевидный теракт», - сказал Путин.

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