В США назвали условие для переговоров с Россией о новом ДСНВ

США вступят с Россией в переговоры о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва разрешит инспекции в рамках ДСНВ. Такое заявление сделала номинированная на пост американского посла в России Линн Трейси на слушаниях в международном комитете Сената. Трансляцию заседания ведет телеканал PBS.

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Она отметила, что администрация США готова к переговорам о новом соглашении о контроле над вооружениями на смену ДСНВ, действие которого истекает в 2026 году.

«Но нам нужно, чтобы Россия разрешила инспекции в рамках договора, прежде чем мы будем обсуждать, что делать дальше», — подчеркнула Трейси.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается вести диалог с США по ДСНВ в режиме выдвижения предварительных условий. Он также обвинил США в отказе учитывать приоритеты России при подготовке комиссии по ДСНВ.