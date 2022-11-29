Столтенберг попытался оправдаться за провал в переговорах с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в ходе выступления в Бухаресте высказался об ответственности НАТО за провал переговоров с российской стороной перед началом специальной военной операции на украинской территории. По его словам, альянс и Украина никогда не угрожали РФ, и все разногласия планировали решать путем диалога. Трансляция выступления Столтенберга на форуме в Румынии велась на сайте Североатланического альянса.

«После Второй мировой войны мы поддерживали мир, признавая границы, и решали проблемы путем переговоров через такие механизмы как Венецианская комиссия, Совет Европы, через двусторонние отношения», — подчеркнул Столтенберг.

Он также указал на то, что НАТО решило расширяться не для того, чтобы ударить по России. По словам Столтенберга, это, скорее, демократические процессы внутри самих государств.

Ранее Столтенберг сообщил об отсутствии возможности вести переговоры с российской стороной. Сейчас, по его словам, не работает институциональный диалог с РФ.