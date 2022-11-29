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40 минут назад

Столтенберг попытался оправдаться за провал НАТО в переговорах с РФ

Лера Букина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер в ходе выступления в Бухаресте высказался об ответственности НАТО за провал переговоров с российской стороной перед началом специальной военной операции на украинской территории. По его словам, альянс и Украина никогда не угрожали РФ, и все разногласия планировали решать путем диалога. Трансляция выступления Столтенберга на форуме в Румынии велась на сайте Североатланического альянса.

Столтенберг попытался оправдаться за провал в переговорах с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«После Второй мировой войны мы поддерживали мир, признавая границы, и решали проблемы путем переговоров через такие механизмы как Венецианская комиссия, Совет Европы, через двусторонние отношения», — подчеркнул Столтенберг.

Он также указал на то, что НАТО решило расширяться не для того, чтобы ударить по России. По словам Столтенберга, это, скорее, демократические процессы внутри самих государств.

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Ранее Столтенберг сообщил об отсутствии возможности вести переговоры с российской стороной. Сейчас, по его словам, не работает институциональный диалог с РФ.

Он указал на то, что члены альянса долго пытались наладить связь с Россией, однако это не принесло плодов. Как подчеркнул генсек НАТО, о продолжении содержательного диалога не может идти речи в нынешних условиях.

В мире,Владимир Путин,НАТО,Совет Европы,
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