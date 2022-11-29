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53 минуты назад

Словакия передала Киеву 30 боевых машин пехоты

Мария Иванова

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна передала Украине 30 боевых машин пехоты. Об этом он сообщил в Twitter.

Словакия передала Киеву 30 боевых машин пехоты
Фото: flickr.comflickr.com

«Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты БМП-1 были переданы Украине на основании соглашения с Германией. Спасибо [министру обороны Германии] Кристин Ламбрехт за отличное сотрудничество», - заявил Надь.

Германия в обмен направила Словакии 15 танков Leopard 2A4 после их генерального ремонта вместе с запчастями и боеприпасами, а также обеспечила обучение военнослужащих.

Tagesspiegel ранее рассказала, что поставки танков на Украину остаются предметом разногласий между Германией и Польшей.

Варшава предоставила Украине более 200 советских танков и бронетранспортеров и рассчитывала получить замену из Германии. Недавно польский премьер Матеуш Моравецкий пожаловался на «бездействие» Берлина в отношении обмена.

В польском Минобороны заявляли, что предложение от Германии было неудовлетворительным, так как речь шла о передаче небольшого количества танков.

В мире,Матеуш Моравецкий,
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