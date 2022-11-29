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1 час назад

Столтенберг: Путин использует зиму как оружие в СВО

Алиса Селезнёва

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин в ходе спецоперации пытается использовать зиму как оружие. Об этом пишет News.ru.

«Президент Путин сейчас пытается использовать зиму как оружие войны против Украины, и это ужасно, и мы должны быть готовы к новым атакам. <...> Вот почему союзники по НАТО усилили поддержку Украины», — заявил он.

Ранее Столтенберг отметил, что Украину ожидает ужасающая зима. По его словам, главы МИД стран — членов альянса примут решение о расширении «нелетальной» помощи Киеву. Так, Украине отправят зимнюю одежду, горючее и лекарства, чтобы пережить холодные месяцы.

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Ранее Столтенберг заявил, что институциональный диалог НАТО с Россией в настоящее время не работает. По его словам, альянс многие годы пытался построить конструктивные отношения с РФ, вести со страной диалог, однако Москвы «отошла от этого диалога». Он также подчеркнул, что связи, которые в альянсе пытались выстраивать для укрепления Совета Россия-НАТО, сейчас не работает.

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