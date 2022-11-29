Столтенберг: Путин использует зиму как оружие в СВО

«Президент Путин сейчас пытается использовать зиму как оружие войны против Украины, и это ужасно, и мы должны быть готовы к новым атакам. <...> Вот почему союзники по НАТО усилили поддержку Украины», — заявил он.

Ранее Столтенберг отметил, что Украину ожидает ужасающая зима. По его словам, главы МИД стран — членов альянса примут решение о расширении «нелетальной» помощи Киеву. Так, Украине отправят зимнюю одежду, горючее и лекарства, чтобы пережить холодные месяцы.

Ранее Столтенберг заявил, что институциональный диалог НАТО с Россией в настоящее время не работает. По его словам, альянс многие годы пытался построить конструктивные отношения с РФ, вести со страной диалог, однако Москвы «отошла от этого диалога». Он также подчеркнул, что связи, которые в альянсе пытались выстраивать для укрепления Совета Россия-НАТО, сейчас не работает.