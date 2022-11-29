По всей Украине объявили воздушную тревогу

Около 13:43 (по московскому времени) 29 ноября во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины .

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы) Россия начала массированные удары по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи Украины.