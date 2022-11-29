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9 минут назад

В Ватикане пообещали проверить цитату папы римского о бурятах и чеченцах

Мария Иванова

Дипломатический источник в Ватикане заявил ТАСС, что Папа Римский Франциск «никак не хотел обидеть народы России». Цитаты из его интервью планируют проверить.

Ватикан отреагировал на заявление папы римского о бурятах и чеченцах
Фото: flickr.comflickr.com

Собеседник агентства подчеркнул, что в Ватикане «очень ценят добрые отношения с РФ» и надеются на их развитие.

Ранее журнал America опубликовал интервью с Франциском.

Захарова сочла извращением истины слова Папы Римского о чеченцах

Интервьюер заявил, что многие в США были сбиты с толку «кажущимся нежеланием» папы римского напрямую критиковать Россию, и попросил Франциска объяснить его позицию.

«Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который стал мучеником. <…> Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости войск. Как правило, самые жестокие, возможно, те, кто из России, но не русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», - такая цитата папы Римского приведена в интервью.

«Будем выяснять, перепроверять переводы», - так прокомментировал это источник в Ватикане.

В МИД России заявление о бурятах и чеченцах назвали «уже не русофобией, а извращением».

В мире,Политика,ФРАНЦИСК,МИД России,
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