Ватикан отреагировал на заявление папы римского о бурятах и чеченцах

Дипломатический источник в Ватикане заявил ТАСС, что Папа Римский Франциск «никак не хотел обидеть народы России». Цитаты из его интервью планируют проверить.
Собеседник агентства подчеркнул, что в Ватикане «очень ценят добрые отношения с РФ» и надеются на их развитие.
Ранее журнал America опубликовал интервью с Франциском.
Интервьюер заявил, что многие в США были сбиты с толку «кажущимся нежеланием» папы римского напрямую критиковать Россию, и попросил Франциска объяснить его позицию.
«Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который стал мучеником. <…> Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости войск. Как правило, самые жестокие, возможно, те, кто из России, но не русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», - такая цитата папы Римского приведена в интервью.
«Будем выяснять, перепроверять переводы», - так прокомментировал это источник в Ватикане.
В МИД России заявление о бурятах и чеченцах назвали «уже не русофобией, а извращением».