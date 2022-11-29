В Ватикане усомнились в правильности перевода слов Папы о военных РФ

Дипломатический источник в Ватикане, комментируя интервью Папы Римского Франциска, которое опубликовано в журнале американских иезуитов Americamagazine, где Франциску приписали высказывания о якобы имеющих жестокостях российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине, в том числе со стороны чеченцев и бурятов, заявил ТАСС, что Ватикан ценит добрые отношения с Россией и надеется на продолжение их развития.

По его словам, в папском городе-государстве «не хотели обидеть народы России».

«Будем выяснять, перепроверять переводы», — сказал собеседник агентства.

Ранее посол РФ в Ватикане Александр Авдеев выразил дипломатической службе Ватикана решительный протест из-за слов папы Римского о «жестокостях» российских солдат в ходе спецоперации на Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова папы Римского «извращением истины».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.