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21 минуту назад

В Ватикане выразили надежду на развитие отношений с Россией

Газета.Ru

Дипломатический источник в Ватикане, комментируя интервью Папы Римского Франциска, которое опубликовано в журнале американских иезуитов Americamagazine, где Франциску приписали высказывания о якобы имеющих жестокостях российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине, в том числе со стороны чеченцев и бурятов, заявил ТАСС, что Ватикан ценит добрые отношения с Россией и надеется на продолжение их развития.

В Ватикане усомнились в правильности перевода слов Папы о военных РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, в папском городе-государстве «не хотели обидеть народы России».

«Будем выяснять, перепроверять переводы», — сказал собеседник агентства.

Ранее посол РФ в Ватикане Александр Авдеев выразил дипломатической службе Ватикана решительный протест из-за слов папы Римского о «жестокостях» российских солдат в ходе спецоперации на Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова папы Римского «извращением истины».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,ФРАНЦИСК,Александр Авдеев,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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