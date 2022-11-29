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13 минут назад

В МИД Венгрии предупредили, что Европа попадет в зависимость от США при отказе от газа РФ

Газета.Ruиещё 1

Попытки Европейского союза ввести запрет на закупки российского газа ошибочны, потому что при отказе от газа РФ Европа останется зависимой от американского. Такое мнение высказал госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер в эфире телеканала М1.

Европе предрекли зависимость от США
Фото: 

Дипломат считает, что вместо отказа от российского газа следует приложить усилия для того, чтобы Европа могла получать энергоносители из максимально большого числа источников.

Менцер добавил, что венгерское правительство все еще считает направомерной санкционную политику Европейского союза и ратует за отмену ограничений на деловые связи с Российской Федерацией в энергетической области. Госсекретарь отметил, что антироссийские санкции привели к увеличению цен на нефть и газ, а венгерской экономике пришлось платить из-за этого «санкционную надбавку». В связи с этим энергетические ограничения должны быть отменены, подчеркнул Менцер.

Представитель МИД Венгрии добавил, что в Будапеште считают абсолютно неприемлемым введение санкций в отношении России в области ядерной энергетики.

«Следующий, девятый по счету пакет санкций уже обсуждается в Брюсселе, и при этом поднимается вопрос о ядерной сфере. Это является еще одной красной чертой для Венгрии», — подытожил Менцер.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Евросоюз освободил Венгрию от ограничений цен на нефть из России.

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