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59 минут назад

КНР: Ракетный крейсер США Chancellorsville вторгся в китайские воды

Алиса Селезнёва

Ракетный крейсер США Chancellorsville незаконно вторгся в китайские воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, пишет ТАСС.

Ракетный крейсер США вторгся в китайские воды
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

«Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря», - заявил он.

В результате американский крейсер покинул воды у островов Наньша в сопровождении ВМС и ВВС НОАК. В свою очередь, американская сторона опровергла заявление Китая о нарушении крейсером границы. ВМС США назвали заявление Пекина «ложным» и «последним в длинной череде действий КНР по искажению законных морских операций США».

Вероятность вторжения Китая на Тайвань оценили

Ранее издание Financial Times сообщало о том, что США пытаются убедить страны НАТО ужесточить политику в отношении Китая. Так, источники утверждают, что за последние недели Вашингтон агитировал членов альянса, чтобы они ужесточили риторику по отношению к Китаю и начали работать над конкретными мерами по сдерживанию Пекина.

В мире,Тянь Цзюньли,НАТО,
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