Ракетный крейсер США вторгся в китайские воды

Ракетный крейсер США Chancellorsville незаконно вторгся в китайские воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, пишет ТАСС.

Фото: Wikipedia commons Wikipedia commons

«Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря», - заявил он.

В результате американский крейсер покинул воды у островов Наньша в сопровождении ВМС и ВВС НОАК. В свою очередь, американская сторона опровергла заявление Китая о нарушении крейсером границы. ВМС США назвали заявление Пекина «ложным» и «последним в длинной череде действий КНР по искажению законных морских операций США».