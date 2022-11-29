СМИ: главы МИД НАТО откажут Украине во вступлении в альянс

Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО на предстоящей встрече заявят, что пока Украина не вступит в состав объединения. Им предстоит провести двухдневную встречу в Бухаресте, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом, по их словам, главы вновь сообщат об открытии дверей альянса для украинской стороны.

Один из европейских дипломатов указал на отсутствие консенсуса в вопросе предоставления Украине «более прямого пути к членству». Некоторые страны альянса считают, что поступить необходимо именно так. По словам собеседника агентства, в настоящее время альянс сфокусирован на оказании поддержки Киеву для того, чтобы он смог одержать победу над РФ.

На встрече стороны намерены обсудить помощь Украине в краткосрочной перспективе. Агентство утверждает, что в результате альянс возьмет на себя обязательство оказывать поддержку ВСУ перед любой возможной «агрессией» в дальнейшем. Однако, как отмечается, что прийти к этому страны могут к лету следующего года.

Bloomberg считает, что стороны не смогут достигнуть прогресса в вопросе вступления Украины в НАТО на встрече в Бухаресте.