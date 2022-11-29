Президент Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко простился с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем, скончавшимся на прошлой неделе. Об этом сообщает «БелТА».

Telegram-канал «Пул первого» опубликовал фотографию белорусского лидера возле минского Дома офицеров, уточнив, что Лукашенко пришел на прощание с дипломатом пешком.

Церемония прощания с Макеем проходит 29 ноября в минском Доме офицеров. В этот же день состоятся похороны главы белорусского МИД на Восточном кладбище.

26 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Владимирович Макей скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост главы МИД республики с 20 августа 2012 года.