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10 минут назад

Президент Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко простился с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем, скончавшимся на прошлой неделе. Об этом сообщает «БелТА».

Президент Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Макеем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Telegram-канал «Пул первого» опубликовал фотографию белорусского лидера возле минского Дома офицеров, уточнив, что Лукашенко пришел на прощание с дипломатом пешком.

Церемония прощания с Макеем проходит 29 ноября в минском Доме офицеров. В этот же день состоятся похороны главы белорусского МИД на Восточном кладбище.

26 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Владимирович Макей скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост главы МИД республики с 20 августа 2012 года.

В Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи со смертью белорусского дипломата, назвав его истинным другом РФ, внесшим уникальный вклад во всемерное развитие широкого двустороннего сотрудничества.

В мире,Владимир Макей,Александр Лукашенко,МИД России,
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