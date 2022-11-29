Польский еженедельник Angora вышел с обложкой, посвященной пранку Вована и Лексуса над президентом Анджеем Дудой. Материал о пранке озаглавили «Как президент с президентом».
Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) ранее опубликовали свой разговор с Дудой от лица президента Франции Эммануэля Макрона.
Разговор состоялся до выводов НАТО о том, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины. В беседе с «Макроном» Дуда заявил, что не хочет войны с Россией.
Он рассказал «Макрону» о своем разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что тот не винит в инциденте Россию.
По словам Дуды, президент Украины Владимир Зеленский при этом заверял его, что «ракета не могла быть пущена Украиной».
«Эммануэль, поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. <…> Эммануэль, ты думаешь, мне нужна война с Россией? Нет. Поверь, я этого не хочу. <…> Я не говорю о пятой статье [договора НАТО о коллективной обороне - прим.ред.]», - подчеркнул Дуда.
На карикатуре Angora изображен Дуда на одном конце провода и пранкер в ушанке на другом.
«Эммануэль, я узнал тебя по акценту», - говорит Дуда.