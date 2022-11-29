В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
59 минут назад

В Крыму заявили, что Украина не переживет зиму

Мария Иванова

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что украинское государство не переживет зиму. Об этом сообщает РИА Новости.

В России заявили о скором прекращении существования Украины
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению Бобкова, в ближайшие несколько недель коллапс в украинских экономике и энергетике «достигнет своего пика».

«Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время - украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму», - сказал он.

Бобков заявил, что украинская армия уже сейчас теряет контроль над населенными пунктами в Донбассе. По его мнению, «эта тенденция будет только возрастать».

По всей Украине отключат свет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украину ждет «ужасающая зима».

Столтенберг рассказал, что на предстоящей встрече в Румынии министры иностранных дел НАТО примут решение о расширении помощи Украине. В нее планируется включить горючее и лекарства.

Глава Комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли допускал, что Россия и Украина могут начать переговоры зимой. По его мнению, «окно возможностей» для переговоров появится, если линия фронта стабилизируется в холодное время. Милли посоветовал «ловить момент» и воспользоваться возможностью.

В мире,Политика,Владимир Бобков,Марк Милли,Йенс Столтенберг,Объединенный комитет начальников штабов армии США,НАТО,
119
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители