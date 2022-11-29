В России заявили о скором прекращении существования Украины

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что украинское государство не переживет зиму. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Бобкова, в ближайшие несколько недель коллапс в украинских экономике и энергетике «достигнет своего пика».
«Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время - украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму», - сказал он.
Бобков заявил, что украинская армия уже сейчас теряет контроль над населенными пунктами в Донбассе. По его мнению, «эта тенденция будет только возрастать».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украину ждет «ужасающая зима».
Столтенберг рассказал, что на предстоящей встрече в Румынии министры иностранных дел НАТО примут решение о расширении помощи Украине. В нее планируется включить горючее и лекарства.
Глава Комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли допускал, что Россия и Украина могут начать переговоры зимой. По его мнению, «окно возможностей» для переговоров появится, если линия фронта стабилизируется в холодное время. Милли посоветовал «ловить момент» и воспользоваться возможностью.