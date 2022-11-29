Штайнмайер не видит смысла в прекращении огня на Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости». По его мнению, в нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle.
«Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости (присоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, - прим.). И это не может быть целью прекращения огня. Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», - полагает Штайнмайер.
Он также отметил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины и кто мог бы их дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
«Мы все еще находимся на том этапе, когда не можем точно сказать, как могут выглядеть такие гарантии безопасности, кто будет их предоставлять и каково должно быть их содержание», - сказал президент.
Напомним, ранее Штайнмайер посетил Украину. Из-за воздушной тревоги он провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области. При этом издание Spiegel заподозрило, что кадры были постановочными.