Штайнмайер не видит смысла в прекращении огня на Украине

«Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости (присоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, - прим.). И это не может быть целью прекращения огня. Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», - полагает Штайнмайер.