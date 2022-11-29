Пока вы спали: в РФ вернулись скидки, ЕС не смог ввести потолок цен на нефть

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Фото: ТАСС ТАСС

В ЕС не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть

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Правительства стран ЕС 28 ноября не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть, поскольку Польша настаивала, чтобы ограничение было ниже предложенного G7. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее «Большая семерка» договорилась ограничить цены на нефть из РФ на уровне в 60-70 долларов за баррель. По словам собеседников Reuters, «юридические тексты уже согласованы, но Польша все еще не может согласиться с ценой» и требует снизить ее до 30 долларов. Когда состоится новое обсуждение ценового потолка, пока неизвестно. Механизм ограничения цен должен вступить в силу 5 декабря. Если к следующему понедельнику соглашение не будет достигнуто, ЕС введет более жесткие меры, согласованные в конце мая, - запрет на весь импорт российской сырой нефти с 5 декабря и на нефтепродукты с 5 февраля.

Кулеба назвал «капризами» нежелание стран делиться оружием

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «капризами» нежелание некоторых стран поставлять Киеву оружие. В интервью Politico он заявил, что украинские чиновники «должны быть реалистами и меньше полагаться на непостоянных партнеров».

Министр заявил, что в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам. По его мнению, вместо того, чтобы тратить месяцы на их убеждение, Украине нужно запускать производство, чтобы «не попадать в зависимость от капризов третьих стран, у которых есть что-то на складах, но они не хотят этим делиться». Кулеба отметил, что на новой встрече НАТО он попросит предоставить Украине ПВО, танки и производственные линии.

В российские магазины вернулись скидки и акции

Исследовательская компания NielsenIQ выяснила, что в июле-сентябре в российские магазины вернулись большие скидки на продукты и непродовольственные товары. Об этом сообщает РБК.

В третьем квартале года доля товаров со скидкой в магазинах РФ оказалась даже выше, чем в тот же период 2021-го: промоакций год назад было 48,5 процента в денежном выражении, а в этом году - 51,4 процента. В лидеры по скидками вышли растворимый кофе, чай, макароны и оливки.

Сунак заявил о конце золотой эры между Китаем и Британией

Британский премьер Риши Сунак заявил, что Лондону необходимо изменить свой подход к Китаю, сообщается на сайте британского правительства. По его мнению, «золотая эра» закончилась наряду с «наивной идеей», что торговля автоматически приведет к социальным и политическим реформам.

Сунак назвал Китай «системным вызовом» британским ценностям и интересам, но призвал не полагаться на упрощенную риторику времен холодной войны. Премьер подчеркнул, что просто игнорировать значение Китая в мировых делах нельзя, поэтому Лондон попытается справиться с обостряющейся конкуренцией в том числе с помощью дипломатии.

ТАСС: адвокатам дали бронь от мобилизации

Глава Союз адвокатов России Игорь Трунов заявил, что адвокаты получили право на бронь от мобилизации. Он рассказал ТАСС, что это подтвердили в Минобороны РФ, куда Трунов обратился с запросом.