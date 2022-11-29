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8 минут назад

В Одесской области ввели экстренные отключения света

RT на русском

В Одесской области Украины введены экстренные отключения света.

В Одесской области ввели экстренные отключения света
Фото: CC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the GreatCC BY 2.0 / Marco Fieber / Monument of Catherine the Great

Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК «Одесские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют», — говорится в сообщении.

Ранее городской совет Одессы сообщил, что во вторник, 29 ноября, в городе приостановят работу электротранспорта в целях экономии электроэнергии.

28 ноября по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии, это происходит из-за стремительного увеличения дефицита мощности.

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