В Одесской области ввели экстренные отключения света

Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК «Одесские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют», — говорится в сообщении.

Ранее городской совет Одессы сообщил, что во вторник, 29 ноября, в городе приостановят работу электротранспорта в целях экономии электроэнергии.