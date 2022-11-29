Названа цель визита Макрона в США

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом последствия спецоперации на Украине, в частности кризис в Европе из-за санкций. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Financial Times.

«Конфликт на Украине наносит более тяжелый экономический ущерб Европе, чем США, из-за растущих цен на энергоносители, вызванных сокращением российского экспорта», — говорится в статье.

Также автор добавил, что стороны сходятся на том, что назревает геополитическая и экономическая напряженность, которую будет очень непросто решить.

Ранее сообщалось, что Байден и Макрон примут совместное заявление по итогам предстоящих переговоров. Как сообщили в американской администрации, в заявлении будут перечислены, в том числе «общие взгляды на многие насущные вопросы внешней политики», а также затронуты темы энергетики, экономических и торговых связей. Кроме того, будет сделано заявление о сотрудничестве в сфере обороны, космоса, науки и технологий.