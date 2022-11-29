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32 минуты назад

FT: Макрон расскажет Байдену о кризисе в Европе из-за санкций

Алиса Селезнёва

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом последствия спецоперации на Украине, в частности кризис в Европе из-за санкций. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Financial Times.

Названа цель визита Макрона в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Конфликт на Украине наносит более тяжелый экономический ущерб Европе, чем США, из-за растущих цен на энергоносители, вызванных сокращением российского экспорта», — говорится в статье.

Также автор добавил, что стороны сходятся на том, что назревает геополитическая и экономическая напряженность, которую будет очень непросто решить.

Макрон обратился к Путину

Ранее сообщалось, что Байден и Макрон примут совместное заявление по итогам предстоящих переговоров. Как сообщили в американской администрации, в заявлении будут перечислены, в том числе «общие взгляды на многие насущные вопросы внешней политики», а также затронуты темы энергетики, экономических и торговых связей. Кроме того, будет сделано заявление о сотрудничестве в сфере обороны, космоса, науки и технологий.

Также в планах двух лидеров обсудить Украину, Китай, Иран, Сахель. Визит Макрона назвали возможностью для двух президентов скоординировать свои действия по наиболее актуальным глобальным вопросам. При этом центральной частью разговора станет обсуждение Украины.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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