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33 минуты назад

В России заявили о скором прекращении существования Украины

Lenta.ruиещё 1

Украина как государство и ее армия не переживут зиму. О скором прекращении существования страны заявил вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков, его слова приводит РИА Новости.

В России заявили о скором прекращении существования Украины
Фото: 

По словам Бобкова, Киев ждут коллапс экономики и энергетики.

«Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время — украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму. В течение нескольких ближайших недель коллапс в экономической и энергетической сферах достигнет своего пика», — заявил он.

В качестве подтверждения своих слов о скором конце существования украинской армии Бобков привел пример с потерей Киевом контроля над рядом населенных пунктов в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что «Укрэнерго» назвало близкой к катастрофической ситуацию в энергетике в ряде регионов.

В мире,Политика,Владимир Бобков,
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