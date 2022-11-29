Rheinische Post: Зеленский намерен избавиться от Кличко

Украинский президент Владимир Зеленский хочет устранить политического оппонента в лице мэра Киева Виталия Кличко. Поводом для этого могут стать проблемы с электроэнергией и отоплением в столице.

«С начала военной операции в Киеве действовало негласное перемирие. Однако теперь этот консенсус отменен президентом Зеленским», — говорится в материале немецкой газеты Rheinische Post.

Так, например, недавно Зеленский публично отчитал Кличко за плохо оборудованные пункты обогрева. Это якобы было сделано, чтобы снизить рейтинг мэра Киева.