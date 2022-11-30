В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

Макрон прибыл в США с официальным визитом

Газета.Ruиещё 3

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с официальным визитом, где он должен встретиться с президентом страны Джо Байденом, передает РИА Новости.

Макрон прибыл в США с официальным визитом
Фото: ТАССТАСС

Как сообщается, самолет c французским лидером приземлился на объединенной базе Эндрюс за пределами Вашингтона. Политик пробудет два дня в столице Соединенных Штатов перед посещением Нового Орлеана. Ранее издание Politico писало, что Макрон во время визита в США попытается убедить Байдена смягчить закон о сокращении инфляции в Соединенных Штатах и избежать торговой войны.

По информации издания, Макрон попросит американского лидера предложить более дешевый газ и доступ европейских стран к многомиллиардной схеме субсидирования экологически чистых отраслей. До этого в администрации президента США заявили, что Байден, как ожидается, обсудит с Макроном в ходе его визита в Соединенные Штаты вопросы Украины, Китая, Ирана и энергетики.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители