Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с официальным визитом, где он должен встретиться с президентом страны Джо Байденом, передает РИА Новости.

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Как сообщается, самолет c французским лидером приземлился на объединенной базе Эндрюс за пределами Вашингтона. Политик пробудет два дня в столице Соединенных Штатов перед посещением Нового Орлеана. Ранее издание Politico писало, что Макрон во время визита в США попытается убедить Байдена смягчить закон о сокращении инфляции в Соединенных Штатах и избежать торговой войны.