Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с официальным визитом, где он должен встретиться с президентом страны Джо Байденом, передает РИА Новости.
Как сообщается, самолет c французским лидером приземлился на объединенной базе Эндрюс за пределами Вашингтона. Политик пробудет два дня в столице Соединенных Штатов перед посещением Нового Орлеана. Ранее издание Politico писало, что Макрон во время визита в США попытается убедить Байдена смягчить закон о сокращении инфляции в Соединенных Штатах и избежать торговой войны.
По информации издания, Макрон попросит американского лидера предложить более дешевый газ и доступ европейских стран к многомиллиардной схеме субсидирования экологически чистых отраслей. До этого в администрации президента США заявили, что Байден, как ожидается, обсудит с Макроном в ходе его визита в Соединенные Штаты вопросы Украины, Китая, Ирана и энергетики.