В Аргентине подтвердили первый в стране случай смерти от оспы обезьян

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило первый случай смерти человека от оспы обезьян в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные бюллетеня об эпидемиологической обстановке.

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В документе говорится, что 22 ноября была получена информация о первом умершем от этой инфекции. Скончался 44-летний мужчина, который находился в группе риска (ВИЧ/СПИД. Заболевший был помещен в отделение интенсивной терапии 9 октября.

На 22 ноября в Аргентине зарегистрировано 895 случаев заболевания оспой обезьян, 98,5% заболевших — мужчины.