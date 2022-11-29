В Аргентине подтвердили первый в стране случай смерти от оспы обезьян

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило первый случай смерти человека от оспы обезьян в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные бюллетеня об эпидемиологической обстановке.
В документе говорится, что 22 ноября была получена информация о первом умершем от этой инфекции. Скончался 44-летний мужчина, который находился в группе риска (ВИЧ/СПИД. Заболевший был помещен в отделение интенсивной терапии 9 октября.
На 22 ноября в Аргентине зарегистрировано 895 случаев заболевания оспой обезьян, 98,5% заболевших — мужчины.
Ранее Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы, созданный с использованием клик-химии, за разработку принципов которой ранее присудили Нобелевскую премию по химии 2022 года. НИОХ-14 разработан учеными из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения РАН и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян.