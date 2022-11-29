В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
28 минут назад

В Аргентине подтвердили первый в стране случай смерти от оспы обезьян

Газета.Ru

Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило первый случай смерти человека от оспы обезьян в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные бюллетеня об эпидемиологической обстановке.

В Аргентине подтвердили первый в стране случай смерти от оспы обезьян
Фото: ТАССТАСС

В документе говорится, что 22 ноября была получена информация о первом умершем от этой инфекции. Скончался 44-летний мужчина, который находился в группе риска (ВИЧ/СПИД. Заболевший был помещен в отделение интенсивной терапии 9 октября.

На 22 ноября в Аргентине зарегистрировано 895 случаев заболевания оспой обезьян, 98,5% заболевших — мужчины.

Ранее Минздрав России зарегистрировал первый отечественный препарат против оспы, созданный с использованием клик-химии, за разработку принципов которой ранее присудили Нобелевскую премию по химии 2022 года. НИОХ-14 разработан учеными из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения РАН и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян.

В мире,Минздрав РФ,РАН,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители