В Британии спрогнозировали судьбу Украины зимой без помощи Запада

Украина не сможет пережить эту зиму без помощи со стороны западных стран из-за нехватки оборудования у энергетических компаний. Такой прогноз судьбы страны дал обозреватель Guardian Саймон Шлегель.

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«Украинские поставщики энергии заявляют, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои в работе все более продолжительными», — отметил журналист.

По его словам, им необходимы запасные части, строительные материалы и оборудование, а также в материально-технической помощи для эффективного планирования отключений электроэнергии.

Также указывается, что украинские военные столкнулись с нехваткой обмундирования для холодной погоды. В стране ощущается дефицит генераторов, печей, обогревателей, что ставит Украину в еще большую зависимость от Запада.

При этом Европа может столкнуться с еще одной волной украинских беженцев, добавил он.